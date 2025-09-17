Röðuðu inn mörkum í Meistaradeildinni

Íslensku leikmennirnir innan raða Kolstad og Pick Szeged létu svo sannarlega til sín taka þegar liðin unnu sterka sigra í 2. umferð Meistaradeildar Evrópu í handknattleik karla í kvöld.
Kolstad fékk Dinamo Búkarest í heimsókn og vann 31:28 í A-riðli.
Sigvaldi Björn Guðjónsson var markahæstur í liði Kolstad með sex mörk, Benedikt Gunnar Óskarsson bætti við fjórum mörkum og eldri bróðir hans Arnór Snær Óskarsson skoraði tvö mörk.
Janus Daði Smárason skoraði þá fimm mörk fyrir Pick Szeged sem vann glæsilegan 36:31-sigur á GOG í Danmörku í B-riðlinum.