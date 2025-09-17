Samur við sig í Sviss

Óðinn Þór Ríkharðsson átti einu sinni sem áður frábæran leik fyrir Kadetten Schaffhausen þegar liðið vann góðan heimasigur á Basel, 31:27, í efstu deild svissneska handknattleiksins í kvöld.
Óðinn Þór skoraði sjö mörk úr níu tilraunum og var markahæstur allra í leiknum.
Kadetten byrjar tímabilið með besta móti þar sem liðið er með full hús stiga, átta talsins, eftir fyrstu fjórar umferðir deildarinnar.
Óðinn Þór byrjar sömuleiðis af krafti en hann er kominn með 27 mörk í leikjunum fjórum.
Í portúgölsku deildinni lét Þorsteinn Leó Gunnarsson vel að sér kveða í stórsigri Porto á Braga, 35:25, í kvöld.
Þorsteinn Leó skoraði fimm mörk fyrir Porto, sem hefur unnið fyrstu tvo leiki sína á tímabilinu.