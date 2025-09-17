Hörður Magnússon þáttastjórnandi og sérfræðingarnir Vignir Stefánsson og Einar Ingi Hrafnsson héldu vart vatni yfir ótrúlegri frammistöðu Bjarna Ófeigs Valdimarssonar í tapi KA fyrir Haukum í Handboltahöllinni á Handboltapassanum.
Bjarni Ófeigur skoraði 13 mörk úr 16 skotum, gaf 11 stoðsendingar og spilaði nánast allan leikinn í vörn sömuleiðis.
„Það er ótrúlega gaman að sjá hann vera kominn þetta langt þegar tímabilið er að byrja,“ sagði Einar Ingi
„Yfirnáttúruleg frammistaða hjá honum,“ sagði Hörður.
