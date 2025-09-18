Síðast þegar ofanritaður tók viðtal við Aron Rafn Eðvarðsson á Ásvöllum snerist viðtalið um að hann hafi verið að spila sinn síðasta handboltaleik síðastliðið vor.
Það breyttist skyndilega í haust þegar handknattleiksdeild Hauka óskaði eftir þjónustu hans í markinu í vetur og bað hann um að taka fram skóna frægu að nýju. Við þeirri bón varð Aron Rafn og því lá beinast við að ræða við Haukamarkvörðinn knáa sem hafði nýlokið við að verja 14 skot, þar af eitt vítaskot, í 16 marka sigri Hauka á ÍR í kvöld.
Það er greinilega ekkert endanlegt í þessu sporti frekar en öðru sporti, Aron Rafn. Hér ertu kominn aftur í markmannstreyjuna og með Haukaskjöldinn á brjóstinu. Hvað hefur þú að segja eftir þennan leik?
„Já, fljótt skipast veður í lofti. Eins og þegar við ræddum saman síðast þá var ég alveg staðráðinn í því að hætta. Síðan breyttust forsendur og það var líklega of auðvelt að ná í mig þar sem ég vinn nú bara hérna á skrifstofunni. Það var erfitt fyrir Haukana að ná í markvörð bara viku fyrir mót og ég ákvað því að taka slaginn með mínu liði.
Ég er hægt og rólega að koma mér í stand. Ég var ekki búinn að hreyfa mig frá því að við töluðum saman síðast sem var að mig minnir 17. apríl. Ég var bara búinn að spila 20 golfhringi frá síðasta handboltaleik. Annars hafði ég ekkert hreyft mig. Það var mjög erfitt að koma til baka en þetta kemur hægt og rólega.“
Þú ert með 14 varin skot og eitt víti. Hvernig er að koma til baka og hefja vegferðina að nýju án þess að hafa tekið undirbúningstímabil með Haukunum?
„Ég held að Gunni [Gunnar Magnússon] hafi orðað þetta ágætlega. Það er svona 10. ágúst hjá mér. Svona miðað við alla aðra. Ég er mánuði á eftir öllum öðrum. Hann er að blóðga á vellinum og síðan er ég að blóðga sjálfan mig á æfingum og reyna koma mér í almennilegt stand. Þetta kemur hægt og rólega.“
Miðað við frammistöðu þína í kvöld þá mætti ætla að þetta sé bara eins og að læra að hjóla. Þú hefur engu gleymt.
„Ég segi það nú ekki. En jú, ég er kannski heppinn með það að vera stór og ekki í neinum splittum. Leikstíllinn minn er frekar einfaldur og kannski auðveldara fyrir mig að koma til baka en einhverja aðra.“
Ef við förum aðeins yfir leikinn í kvöld þá kjöldragið þið ÍR-inga. Var við því búist hjá ykkur fyrir leik?
„Alls ekki. Þeir eru með ótrúlega skemmtilegt lið og spila ótrúlega hratt. Það er bara 4 marka munur í hálfleik. Síðan mætum við mjög grimmir í seinni hálfleikinn og þeir skora varla mark í byrjun seinni hálfleiks. Okkur tekst að refsa þeim ítrekað og byggja upp þetta forskot. Þá svona eiginlega gáfust þeir upp og við gengum á lagið.“
Næsti leikur ykkar er á móti Fram. Þeir eru Íslands- og bikarmeistarar. Liðið sem sló Hauka út úr 8-liða úrslitum í vor. Mun þessi frammistaða í kvöld duga til að sækja tvö stig á móti þeim?
„Já, ég held það. Við skorum 44 mörk og erum að spila mjög góðan handbolta. Þeir spila allt öðruvísi handbolta en ÍR. Eru agaðri. En það væri sætt að vinna þá eftir ófarirnar í vor,“ sagði Aron Rafn í samtali við mbl.is.