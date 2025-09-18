Breiddin okkar er styrkleiki

Stefán Árnason þjálfari Aftureldingar var að vonum ánægður eftir stórsigur sinna manna á KA, 36:27, í úrvalsdeild karla í handknattleik að Varmá í Mosfellsbæ í kvöld.
„Ég var mjög ánægður hvernig við komum inn í leikinn, við vorum mjög þéttir og öflugir varnarlega og náðum góðri forystu. Við náðum góðum tökum á leiknum, en lentum í smá vandræðum þegar KA fór að spila með aukamann í sókninni, en við vorum komnir í góða stöðu og kláruðum þetta vel,“ sagði Stefán í samtali við mbl.is.
Kom lítil mótspyrna KA þér á óvart ?
„Það kom mér á óvart að hafa unnið leikinn svona stórt, mér hefur fundist KA-liðið vera mjög flott og Andri Snær er að gera mjög góða hluti finnst mér, það hefur verið svakalegur kraftur í þeim og ég bjóst við hörkuleik. En við þurftum að hafa mjög mikið fyrir þessu og ástæðan fyrir forystunni í byrjun er að framlagið hjá mínum mönnum var gríðarlega gott.“
Sóknarleikur Aftureldingar var frábær í kvöld og mjög fjölbreyttur, er búið að vinna markvisst í honum?
„Já við erum alltaf að vinna í því. Við höfum marga góða leikmenn, erum með mjög jafnt lið og í dag fengum við menn inn af bekknum með góð mörk, við gátum rúllað liðinu vel og við fengum framlag frá mörgum leikmönnum. Þannig að mennirnir sem byrjuðu gátu komið aftur inn á ferskir, við erum að reyna að nýta hópinn okkar sem best.“
Myndirðu segja að breiddin ykkar sé góð?
„Við spiluðum á að ég held þrettán mönnum í fyrri hálfleik og það komust margir á blað, breiddin okkar er góð og það er einn af okkar styrkleikum, það skiptir miklu máli. Það er ekki nóg að rúlla bara liðinu, þegar menn koma inn á þá verða þeir að hjálpa liðinu og það var svo sannarlega þannig í dag, þannig að við getum verið sáttir.
Við verðum að halda svona áfram. Það eru bara þrír leikir búnir af mótinu. Við verðum að passa að fara ekki framúr okkur, við höfum ekkert verið að flækja hlutina of mikið. Við höfum bara horft á einn leik í einu og nú byrjum við að undirbúa okkur fyrir næsta leik sem er á fimmtudaginn gegn ÍR,“ sagði Stefán að lokum í samtali við mbl.is.