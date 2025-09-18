„Við spiluðum góða vörn og vorum óhræddir við að sækja á þá,“ sagði Ómar Darri Sigurgeirsson leikmaður FH í samtali við mbl.is eftir sigur liðsins á ÍBV, 36:30, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
FH skoraði fjögur fyrstu mörkin og var ÍBV aldrei mjög líklegt til að jafna eftir það. Að lokum sigldi FH-liðið sannfærandi sigri í höfn.
„Mér leið vel allan leikinn. Það er mikið sjálfstraust í liðinu eftir Valsleikinn. Þetta var lélegur leikur á móti Fram en við erum búnir að spila góða vörn síðan. Þetta eru tveir flottir sigrar í röð. Við verðum að halda áfram og gefa enn meira í,“ sagði hann.
Ómar er á sautjánda ári og hefur komið sterkur inn í lið FH.
„Það er mjög skemmtilegt. Ég er uppalinn og þetta er geggjað. Yngri flokka starfið skiptir miklu máli hjá FH. Það er gaman að vera partur af þessu,“ sagði Ómar Darri.