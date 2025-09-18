Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 22:30

Ég er uppalinn og þetta er geggjað

Ómar Darri Sigurgeirsson í leiknum í kvöld.
Ómar Darri Sigurgeirsson í leiknum í kvöld. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Við spiluðum góða vörn og vorum óhræddir við að sækja á þá,“ sagði Ómar Darri Sigurgeirsson leikmaður FH í samtali við mbl.is eftir sigur liðsins á ÍBV, 36:30, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.

FH-ingar fyrstir til að vinna ÍBV
Frétt af mbl.is

FH-ingar fyrstir til að vinna ÍBV

FH skoraði fjögur fyrstu mörkin og var ÍBV aldrei mjög líklegt til að jafna eftir það. Að lokum sigldi FH-liðið sannfærandi sigri í höfn.

„Mér leið vel allan leikinn. Það er mikið sjálfstraust í liðinu eftir Valsleikinn. Þetta var lélegur leikur á móti Fram en við erum búnir að spila góða vörn síðan. Þetta eru tveir flottir sigrar í röð. Við verðum að halda áfram og gefa enn meira í,“ sagði hann.

Ómar er á sautjánda ári og hefur komið sterkur inn í lið FH.

„Það er mjög skemmtilegt. Ég er uppalinn og þetta er geggjað. Yngri flokka starfið skiptir miklu máli hjá FH. Það er gaman að vera partur af þessu,“ sagði Ómar Darri.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hiti á þingi: „Kalla það geðveiki, brjálæðislegt“ Lítil kennsla og starfsmannavelta mikil „Skömmin gekk næstum frá mér“ „Við drógum börnin út í pörtum“
Fleira áhugavert
Handtekinn gestur „Englanna“ segist saklaus Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum „Skömmin gekk næstum frá mér“ Íslenskir drykkir keppa á stóru sviði