Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 19:19

Enn einn stórleikurinn í Danmörku

Kristján Örn Kristjánsson í leik með íslenska landsliðinu.
Kristján Örn Kristjánsson í leik með íslenska landsliðinu. mbl.is/Hákon

Kristján Örn Kristjánsson fór með himinskautum í liði Skanderborg þegar liðið vann öruggan sigur á HÖJ, 36:29, í dönsku úrvalsdeildinni í handknattleik í kvöld.

Skanderborg hefur byrjað tímabilið af krafti og er með sex stig í þriðja sæti eftir fjóra leiki.

Kristján Örn, eða Donni eins og hann er ávallt kallaður, hefur átt stóran hlut í því enda raðað inn mörkum og matað liðsfélaga sína með tíðum stoðsendingum.

Engin breyting var á því í kvöld þar sem Donni skoraði sjö mörk og gaf þrjár stoðsendingar. Var hann næstmarkahæstur í leiknum.

