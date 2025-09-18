Enn einn stórleikurinn í Danmörku

Kristján Örn Kristjánsson fór með himinskautum í liði Skanderborg þegar liðið vann öruggan sigur á HÖJ, 36:29, í dönsku úrvalsdeildinni í handknattleik í kvöld.
Skanderborg hefur byrjað tímabilið af krafti og er með sex stig í þriðja sæti eftir fjóra leiki.
Kristján Örn, eða Donni eins og hann er ávallt kallaður, hefur átt stóran hlut í því enda raðað inn mörkum og matað liðsfélaga sína með tíðum stoðsendingum.
Engin breyting var á því í kvöld þar sem Donni skoraði sjö mörk og gaf þrjár stoðsendingar. Var hann næstmarkahæstur í leiknum.