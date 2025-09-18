Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 18:36

Fara vel af stað í Meistaradeildinni

Orri Freyr Þorkelsson skoraði þrjú mörk í sigri Sporting.
Orri Freyr Þorkelsson skoraði þrjú mörk í sigri Sporting. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Orri Freyr Þorkelsson og liðsfélagar hans hjá portúgalska stórliðinu Sporting frá Lissabon unnu sterkan sigur á Kielce frá Póllandi, 41:37, í 2. umferð A-riðils Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.

Orri Freyr lét til sín taka og skoraði þrjú mörk fyrir Sporting, sem hefur unnið báða leiki sína í riðlinum til þessa.

Veszprém frá Ungverjalandi fékk Nantes í heimsókn og hafði betur, 30:25, einnig í A-riðlinum.

Bjarki Már Elísson komst ekki á blað að þessu sinni hjá Veszprém, sem hefur unnið einn og tapað einum leik í riðlinum.

Loks heimsótti Aalborg lið Füchse Berlin en þar höfðu Þýskalandsmeistararnir sigur, 31:28.

Ágúst Elí Björgvinsson kom lítið við sögu hjá Aalborg og fékk á sig mark úr eina skotinu sem hann fékk á sig.

Aalborg er með einn sigur og eitt tap í A-riðlinum.

mbl.is
