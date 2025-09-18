Fara vel af stað í Meistaradeildinni

Orri Freyr Þorkelsson og liðsfélagar hans hjá portúgalska stórliðinu Sporting frá Lissabon unnu sterkan sigur á Kielce frá Póllandi, 41:37, í 2. umferð A-riðils Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.
Orri Freyr lét til sín taka og skoraði þrjú mörk fyrir Sporting, sem hefur unnið báða leiki sína í riðlinum til þessa.
Veszprém frá Ungverjalandi fékk Nantes í heimsókn og hafði betur, 30:25, einnig í A-riðlinum.
Bjarki Már Elísson komst ekki á blað að þessu sinni hjá Veszprém, sem hefur unnið einn og tapað einum leik í riðlinum.
Loks heimsótti Aalborg lið Füchse Berlin en þar höfðu Þýskalandsmeistararnir sigur, 31:28.
Ágúst Elí Björgvinsson kom lítið við sögu hjá Aalborg og fékk á sig mark úr eina skotinu sem hann fékk á sig.
Aalborg er með einn sigur og eitt tap í A-riðlinum.