FH-ingar fyrstir til að vinna ÍBV

Jakob Martin Ásgeirsson skýtur að marki ÍBV í kvöld.
Jakob Martin Ásgeirsson skýtur að marki ÍBV í kvöld. mbl.is/Karítas
FH vann sinn annan sigur í röð í úrvalsdeild karla í handbolta er liðið lagði ÍBV, 36:30, á heimavelli sínum í 3. umferðinni í kvöld. Tapið var það fyrsta hjá ÍBV.

FH byrjaði af miklum krafti og komst í 4:0 í upphafi leiks. FH-ingar héldu því forskoti næstu mínútur en ÍBV minnkaði muninn í tvö mörk, 7:5, þegar fyrri hálfleikur var tæplega hálfnaður.

ÍBV hélt áfram að saxa á forskotið og var munurinn eitt mark í stöðunni 9:8 í fyrsta skipti frá því í upphafi leiks.

Ómar Darri Sigurgeirsson úr FH sækir að vörn ÍBV í kvöld. mbl.is/Karítas

Þá kom erfiður kafli hjá gestunum. Margar brottvísanir, klaufalegar sóknir og Sigtryggur Daði Rúnarsson fékk beint rautt spjald fyrir ljótt brot. FH nýtti sér það, jók muninn á ný og munaði fimm mörkum í hálfleik, 19:14.

FH byrjaði seinni hálfleikinn betur og náði átta marka forskoti í fyrsta skipti í stöðunni 27:19. FH hélt Eyjamönnum í öruggri fjarlægð frá sér eftir það og vann öruggan sigur.

FH 36:30 ÍBV
