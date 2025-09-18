FH-ingar fyrstir til að vinna ÍBV

FH vann sinn annan sigur í röð í úrvalsdeild karla í handbolta er liðið lagði ÍBV, 36:30, á heimavelli sínum í 3. umferðinni í kvöld. Tapið var það fyrsta hjá ÍBV.
FH byrjaði af miklum krafti og komst í 4:0 í upphafi leiks. FH-ingar héldu því forskoti næstu mínútur en ÍBV minnkaði muninn í tvö mörk, 7:5, þegar fyrri hálfleikur var tæplega hálfnaður.
ÍBV hélt áfram að saxa á forskotið og var munurinn eitt mark í stöðunni 9:8 í fyrsta skipti frá því í upphafi leiks.
Þá kom erfiður kafli hjá gestunum. Margar brottvísanir, klaufalegar sóknir og Sigtryggur Daði Rúnarsson fékk beint rautt spjald fyrir ljótt brot. FH nýtti sér það, jók muninn á ný og munaði fimm mörkum í hálfleik, 19:14.
FH byrjaði seinni hálfleikinn betur og náði átta marka forskoti í fyrsta skipti í stöðunni 27:19. FH hélt Eyjamönnum í öruggri fjarlægð frá sér eftir það og vann öruggan sigur.