Haukar kjöldrógu ÍR-inga með 16 marka sigri

Haukar tóku á móti ÍR í þriðju umferð Íslandsmóts karla í handbolta í kvöld og lauk leiknum með stórsigri Hauka 44:28.
Það var mikið skorað í fyrri hálfleik leiksins. Jafnræði var á með liðunum fyrstu 15 mínúturnar og var þá staðan 10:9 fyrir Hauka. Þá tóku Haukamenn við sér og náðu 3-4 marka forskoti sem mest varð 5 mörk í stöðunum 17:12, 18:13 og 19:14.
Það var sjáanlegur getumunur á liðunum í fyrri hálfleik og verður að segjast að Haukamenn hafi verið klaufar að vera ekki miklu meira yfir í hálfleik en raun bar vitni. Haukar leiddu í hálfleik með 4 mörkum í stöunni 20:16 í 36 marka fyrri hálfleik.
Freyr Aronsson skoraði 5 mörk í fyrri hálfleik og voru 2 þeirra úr vítum. Birkir Snær Steinsson skoraði sömuleiðis 5 mörk í fyrri hálfleik. Aron Rafn Eðvarðsson varði 10 skot, þar af eitt víti í fyrri hálfleik.
Baldur Fritz Bjarnason skoraði 6 mörk, þar af tvö úr vítum í fyrri hálfleik og varði Ólafur Rafn Gíslason 7 skot, þar af eitt vítaskot.
Haukar hófu seinni hálfleikinn af krafti og náðu upp 6 marka forskoti í stöðunni 23:17. Haukamenn gerðu gott betur því þeir í rauninni keyrðu yfir ÍR-inga á fyrstu mínútunum því þegar rétt rúmar 5 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik var munurinn 8 mörk í stöðunni 26:18 fyrir Hauka. Þá tók Bjarni Fritzson leikhlé fyrir ÍR.
Það virtist engu máli skipta því Haukar héldu bara áfram. Þegar 7 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik var staðan 28:18 og munurinn 10 mörk.
Haukar náðu14 marka forskoti í stöðunni 36:22 og þá var leiknum í raun löngu lokið. Haukar náðu síðan 15 marka forskoti í stöðunni 39:24. Það má segja að seinni hálfleikurinn hafi verið leikur kattarins að músinni því Haukar unnu að lokum 16 marka sigur 44:28.
Össur Haraldsson skoraði 9 mörk fyrir Hauka og Freyr Aronsson skoraði 8 mörk. Aron Rafn Eðvarsson varði 14 skot, þar af 2 víti. Magnús Gunnar Karlsson varði 4 skot.
Hjá ÍR var Baldur Fritz Bjarnason með 10 mörk, þar af 5 úr vítaskotum. Ólafur Rafn Gíslason varði 8 skot, þar af eitt víti og Alexander Ásgrímsson varði 5 skot.