Klesstu á krana

Rúta norska kvennalandsliðsins í handknattleik klessti á krana í gær á leið sinni á æfingu en liðið er í æfingarferð í Tékklandi um þessar mundir. Sem betur fer varð engum meint af og engin slys á fólki.
Það er norski fjölmiðillinn Nettavisen sem greinir frá. Lars Hojem Kvam talsmaður norska handknattleikssambandsins tjáði sig um atvikið við fjölmiðla.
„Ytra glerið á nokkrum rúðum brotnaði og glerbrotin flugu út um allt. Þetta er eitthvað sem gerist ekki oft. Það er mjög heppilegt að enginn slasaðist, hvorki leikmenn né rútubílstjórinn“.
Markvörðurinn Eli Raasok sat mjög nálægt glugga þar sem rúða brotnaði og óttaðist að hlutirnir færu á versta veg.
„Þetta fór eins vel og hugsast getur, miðað við aðstæður, þannig við vorum heppnar. Ég sá fyrir mér að kraninn væri að fara í gegnum rúðuna, þetta gerðist allt mjög hægt. Ég flýtti mér í burtu og ýtti sessunaut mínum í burtu, en sem betur var þetta aðeins ysta lag glersins sem brotnaði“.