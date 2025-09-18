Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 18:13

Kom inn á og skellti í lás

Ísak Steinsson.
Ísak Steinsson. mbl.is/Eyþór

Ísak Steinsson átti frábæra innkomu í mark Drammen þegar liðið vann góðan heimasigur á Sandnes, 30:26, í norsku úrvalsdeildinni í handknattleik í dag.

Ísak kom inn á í síðari hálfleik þegar Sandnes var með þriggja marka forystu.

Hann varði á endanum sjö skot af 18, var þannig með 39 prósent markvörslu og átti stóran þátt í því að Drammen sneri taflinu við og vann fjögurra marka sigur.

Dagur Gautason skoraði þrjú mörk fyrir Arendal í 29:30-tapi liðsins fyrir Runar á heimavelli.

Drammen hefur unnið alla þrjá leiki sína á tímabilinu til þessa en Arendal hefur unnið einn og tapað tveimur.

