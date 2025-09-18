Magnús: „Mættum aldrei til leiks“

Magnús Dagur Jónatansson leikmaður KA var eðlilega nokkuð súr með frammistöðu sinna manna í kvöld, en KA-menn steinlágu fyrir Aftureldingu 36:27 í úrvalsdeildinni í handknattleik í kvöld.
Þetta var erfiður dagur hjá ykkur í dag?
„Við mætum bara aldrei til leiks í dag og náðum aldrei að koma okkur almennilega inn í þetta. Það kom augnablik í byrjun síðari hálfleiks þar sem ég hélt að við værum að koma okkur inn í leikinn, eins og í fyrsta leiknum okkar gegn Haukum. Þá lentum við undir en komum sterkir til baka, en okkur tókst það alls ekki í dag. Við þurfum einfaldlega að fara í naflaskoðun eftir þennan leik í dag,“ sagði Magnús Dagur í samtali við mbl.is.
Bruno Bernat varði vel í marki KA í dag, en það dugði alls ekki til.
„Bruno var flottur og varði nokkra góða bolta, þrátt fyrir að vera með lélega vörn fyrir framan sig.“
Það var vandræðagangur á sóknarleik KA liðsins í kvöld, það er líklega eitthvað sem þið þurfið að vinna vel í?
„Alveg klárlega. Sóknarleikur okkar var of staður, það vantaði meira tempó á boltann og fleira til að komast í betri árásir. Við vitum að við þurfum að gera mikið betur, það er enginn krísufundur framundan.
Við höldum bara áfram og einbeitum okkur strax að næsta leik sem er útileikur gegn HK á fimmtudaginn næsta og það er leikur sem við ætlum okkur að vinna,“ sagði Magnús Dagur að lokum í samtali við mbl.is.