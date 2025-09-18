Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 10:55 | Uppfært 11:21

Miklar tilfinningar hjá Gísla í nýrri heimildarmynd

Gísli Þorgeir grét úr gleði eftir sigur á Barcelona.
Landsliðsmaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson er áberandi í nýrri heimildarmynd sem Handknattleikssamband Evrópu framleiðir.

Myndin er um viðureignir Barcelona frá Spáni og Magdeburg frá Þýskalandi en þau hafa mæst í stórleikjum undanfarin ár.

Magdeburg vann t.a.m. Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildarinnar árið 2023 á leið sinni að Evrópumeistaratitlinum í leik sem fór alla leið í vítakeppni.

Sagan endurtók sig síðasta sumar þegar Magdeburg vann 31:30-sigur á Barcelona í undanúrslitum og varð Evrópumeistari á ný.

Gísli Þorgeir var einn viðmælenda í heimildamyndinni sem kom út á miðlum sambandsins í dag í tilefni þess að liðin mætast í Meistaradeildinni í Barcelona í kvöld.

