Miklar tilfinningar hjá Gísla í nýrri heimildarmynd

Landsliðsmaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson er áberandi í nýrri heimildarmynd sem Handknattleikssamband Evrópu framleiðir.
Myndin er um viðureignir Barcelona frá Spáni og Magdeburg frá Þýskalandi en þau hafa mæst í stórleikjum undanfarin ár.
Magdeburg vann t.a.m. Barcelona í undanúrslitum Meistaradeildarinnar árið 2023 á leið sinni að Evrópumeistaratitlinum í leik sem fór alla leið í vítakeppni.
Sagan endurtók sig síðasta sumar þegar Magdeburg vann 31:30-sigur á Barcelona í undanúrslitum og varð Evrópumeistari á ný.
Gísli Þorgeir var einn viðmælenda í heimildamyndinni sem kom út á miðlum sambandsins í dag í tilefni þess að liðin mætast í Meistaradeildinni í Barcelona í kvöld.
Stiklu fyrir myndina má nálgast hér fyrir neðan.
