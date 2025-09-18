Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.9.2025 | 20:35

Ómar öflugur í sigri á Barcelona

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson spiluðu vel.
Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson spiluðu vel. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Ómar Ingi Magnússon var markahæstur hjá Magdeburg þegar liðið gerði frábæra ferð til Barcelona og vann heimamenn 22:21 í 2. umferð B-riðils Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.

Ómar Ingi skoraði sex mörk fyrir Magdeburg og var næstmarkahæstur í leiknum á eftir Aleix Gómez, leikmanni Barcelona sem skoraði sjö mörk.

Gísli Þorgeir Kristjánsson bætti við þremur mörkum en Elvar Örn Jónsson komst ekki á blað að þessu sinni.

Viktor Gísli Hallgrímsson varði eitt af þeim tveimur skotum sem hann fékk á sig í marki Barcelona.

Magdeburg hefur nú unnið báða leiki sína í riðlinum en Barcelona er með einn sigur og eitt tap.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Er þetta eitthvert grín?“ Hvetja til frekari olíuleitar Geðspítali rísi við Borgarspítalann Lítil kennsla og starfsmannavelta mikil
Fleira áhugavert
„Skömmin gekk næstum frá mér“ Svara orðrómi um oddvitaframboð Þau fengu mest greitt frá ráðuneytinu og stofnunum Hvetja til frekari olíuleitar