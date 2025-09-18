Ómar öflugur í sigri á Barcelona

Ómar Ingi Magnússon var markahæstur hjá Magdeburg þegar liðið gerði frábæra ferð til Barcelona og vann heimamenn 22:21 í 2. umferð B-riðils Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.
Ómar Ingi skoraði sex mörk fyrir Magdeburg og var næstmarkahæstur í leiknum á eftir Aleix Gómez, leikmanni Barcelona sem skoraði sjö mörk.
Gísli Þorgeir Kristjánsson bætti við þremur mörkum en Elvar Örn Jónsson komst ekki á blað að þessu sinni.
Viktor Gísli Hallgrímsson varði eitt af þeim tveimur skotum sem hann fékk á sig í marki Barcelona.
Magdeburg hefur nú unnið báða leiki sína í riðlinum en Barcelona er með einn sigur og eitt tap.