Selfoss fær Þjóðverja

Selfyssingar hafa styrkt lið sitt fyrir baráttuna í úrvalsdeild karla í handbolta. Félagið sendi frá sér tilkynningu í dag um að félagið hafi samið við Þjóðverjann Philipp Seidemann til ársins 2027.
Seidemann er 23 ára gamall markvörður og hóf sinn feril hjá yngri liðum þýska félagsins Leipzig. Hann kemur á Selfoss frá þýska félaginu Plauen Oberlosa sem leikur í 3. deild, en þar áður lék hann með þýsku félögunum Glauchau Meerane og Dessau-Roßlauer.
Selfoss er með eitt stig eftir tvo leiki í úrvalsdeild karla, eftir jafntefli á útivelli gegn ÍR 33:33 og tap gegn KA á heimavelli 33:30.
„Við fögnum því að Philipp velji að taka sín næstu skref með ungu og efnilegu liði Selfoss í Olísdeildinni í vetur,“ segir í fréttatilkynningu Selfoss.