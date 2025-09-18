Stórsigur Aftureldingar

Afturelding vann sinn þriðja sigur í röð í úrvalsdeild karla í handbolta er liðið gjörsigraði KA-menn 36:27 en leikið var í íþróttahúsinu Varmá í Mosfellsbæ. Afturelding er með fullt hús stiga, sex stig úr þremur leikjunum, en KA menn eru með tvö stig eftir þrjá leiki.
Jafnræði var með liðunum í upphafi, Afturelding tók þó strax frumkvæðið, skoruðu fyrsta mark leiksins og voru með forystuna alveg frá því að þeir komust 2:1 yfir. Um miðbik fyrri hálfleiks náði Afturelding góðu forskoti 8:4. Þeir bættu síðan jafnt og þétt við forskotið og var munurinn orðinn sjö mörk þegar flautað var til leikhlés, 18:11.
Árni Bragi Eyjólfsson var öflugur í liði Aftureldingar,en markaskorun dreifðist einnig vel á milli manna og margir leikmenn sem komust á blað.
KA-menn voru í vandræðum í sókninni og Einar Baldvin Baldvinsson í marki Aftureldingar reyndist þeim erfiður ljár í þúfu. Bruno Bernat varði samt sem áður mjög vel í marki KA, 8 skot í fyrri hálfleik, en það dugði skammt.
Í seinni hálfleik byrjuðu KA-menn ágætlega og minnkuðu muninn í fimm mörk, 21:16. Þá hrukku Mosfellingar aftur í gang og skoruðu næstu þrjú mörkin, 24:16. KA-menn tóku tvívegis leikhlé en allt kom fyrir ekki, bilið var of breitt til að hægt væri að brúa það.
Mosfellingar sigldu að lokum þægilegum níu marka sigri í hús og voru lokatölur 36:27.
Árni Bragi Eyjólfsson var markahæstur hjá Aftureldingu með átta mörk og Oscar Lykke, Kristján Ottó Hjálmsson og Ihor Kopyshynskyi komu næstir með fimm mörk. Markverðir Aftureldingar vörðu vel allan leikinn og vörðu þeir Einar Baldvin Baldvinsson og Sigurjón Bragi Atlason sex skot hvor.
Morten Linder var atkvæðamestur hjá KA með sjö mörk. Einar Birgir Stefánsson kom næstur með fimm mörk. Bruno Bernat varði ágætlega, sérstaklega í fyrri hálfleik, en hann varði tólf skot alls.