„Ég var að mörgu leyti ánægður með fyrri hálfleikinn,“ sagði Bjarni Fritzson þjálfari ÍR eftir stórtap á móti Haukum á Ásvöllum, 44:28, í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
„Þessi leikur endurspeglaði svolítið leikinn á móti þeim hérna í fyrra. Hann var alveg eins. Síðan komum við inn í seinni hálfleikinn og það var smá hik á okkur og við gerum slæm mistök sem gerir það að verkum að þeir gengu bara frá okkur. Eftir það verður þetta bara eitthvað rusl,“ sagði Bjarni í samtali við mbl.is.
ÍR-ingar stóðu vel í Haukum allan fyrri hálfleikinn og voru fjórum mörkum undir í hálfleik. Spurður nánar út í ástæður þess af hverju ÍR tapar leiknum svona ofboðslega stórt sagði Bjarni þetta:
„Við vorum bara að spila á móti góðu liði og við þurfum bara að verða betri. Það er í raun ekkert flóknara en það.“
Þið fáið á ykkur 44 mörk í kvöld. Hvað var það svona helst sem þér fannst vera að fara úrskeiðis í varnarleiknum hjá ykkur?
„Við erum að gera mistök og þeir skora úr hraðaupphlaupum. Það var hluti af þessu að þeir skora mikið úr opnum færum. Síðan kemur Birkir [Snær Steinsson] með frábæra innkomu hjá þeim og skorar fullt af mörkum þegar mér líður ágætlega með vörnina hjá okkur. Þá skapar hann fullt og tekur vörnina úr jafnvægi.
Haukar eru bara eitt besta liðið á landinu og eru með frábæra leikmenn innanborðs. Við erum ekki alveg orðnir jafngóðir og þeir, því miður. Við þurfum bara að leggja harðar að okkur.“
Það hlýtur samt að vera vont að tapa svona stórt, ekki satt?
„Það skiptir engu máli. Þetta er bara eins og við spiluðum í fyrra. Við spilum bara handbolta. Við spilum handbolta eins vel og við getum. Ég vil að strákarnir spili „all out“ alla leiki. Baldur missti af öllum undirbúningnum.
Bernard missti af tveimur fyrstu leikjunum. Við erum ekki alveg komnir í þá rútínu sem við viljum vera í og það sést alveg. Við tökum bara út úr þessum leik sem við getum og förum síðan í næsta leik og vonum að það skili okkur betri leik í þeim næsta,“ sagði Bjarni í samtali við mbl.is.