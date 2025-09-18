„Vitum allir hvert við viljum taka þetta félag“

Gunnar Magnússon þjálfari Hauka var ánægður með 16 marka sigur á ÍR á Ásvöllum í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld. Eftir leikinn eru Haukar með 4 stig eftir þrjá leiki og í ágætis málum. Við spurðum Gunnar nánar út í leikinn í kvöld.
Hvað hefur þú að segja eftir svona stórsigur á ÍR í kvöld?
„Ég er auðvitað bara mjög ánægður með mitt lið. Seinni hálfleikurinn var sérstaklega frábær og fyrri hálfleikurinn var að mörgu leyti frábær líka. Eitt og annað sem hefði mátt fara betur þar en ég er heilt yfir ánægður. Ég er sérstaklega ánægður með liðsheildina, viðhorfið og orkuna í liðinu. Það voru margir sem stigu upp í kvöld og settu mark sitt á leikinn og því ber að fagna á þeirri vegferð sem við erum skammt á veg komnir með.“
Haukar eru 20:16 yfir í hálfleik og ég skrifaði það í lýsingunni á leiknum að þínir menn hefðu verið miklir klaufar í fyrri hálfleik og að hafa ekki verið miklu meira yfir í hálfleik. Ertu sammála því?
„Já, það voru dauðafæri og tæknifeilar sem gerðu það að verkum að við vorum bara 4 mörkum yfir í hálfleik. Við gerum allavegana 5 slæma tæknifeila sem var algjör óþarfi að gera. Síðan koma nokkur dauðafæri ofan á það sem fóru í súginn.
4 marka forskot er samt ágætt forskot. Síðan í seinni hálfleik breytum við um varnarafbrigði og þeir brotna bara undan okkar leik.“
Haukar keyra yfir ÍR í seinni hálfleik. Voru það áherslubreytingar hjá þér sem útskýra muninn á hálfleikunum eða voru það ÍR-ingar sem sprungu?
„Sennilega bara blanda af báðu. Við lokuðum fyrir þessa tæknifeila sem við gerðum í fyrri hálfleik. Síðan gáfum við ÍR-ingunum ekki mikið af færum á okkur. Á sama tíma small vörnin og markvarslan sem gaf okkur hraðaupphlaupin. Síðan munar um að fá þessa markvörslu sem við fengum ekki í fyrstu tveimur leikjunum. Það munar um það. Við erum með fleiri varða bolta en í fyrstu tveimur leikjunum til samans. Síðan var vörnin frábær.“
Haukar fá samt á sig 28 mörk í þessum leik. Er það gott eða slæmt ef þú tekur mið af þessum leik?
„Ég held það sé allt í lagi miðað við fjölda sókna í leiknum. Þetta var hraður leikur og bæði lið keyrðu mikið. Við skorum 44 mörk og ég held það sé þá ekkert óeðlilegt að fá þennan fjölda á sig í því samhengi.“
Næsti leikur er á móti Íslands- og bikarmeisturum Fram. Dugir þessi frammistaða til að vinna meistarana sem verða líklega með fullt hús stiga þegar þið mætið þeim?
„Þá mætum við náttúrulega bara alvöru liði og við erum bara svolítið að hefja okkar vegferð. Við vitum allir hvert við viljum taka þetta félag en nú erum við bara að byggja grunninn. Næst fáum við Fram og það verður bara alvöru prófraun fyrir okkur. Íslands- og bikarmeistararnir.
Ef við ætlum eitthvað að vera með í þessu móti þá þurfum við að safna eins mörgum stigum og við getum en fyrst og fremst erum við núna bara að halda áfram og reyna að bæta okkur í hverri viku.
Ég er að byrja með þetta lið og þetta tekur allt sinn tíma. En núna er ég ánægður með þróunina í síðustu tveimur leikjum eftir slakan fyrsta leik. En núna er það bara að halda áfram og reyna að vera einhvers staðar þarna sem næst toppnum,“ sagði Gunnar í samtali við mbl.is.