Ákvað að eignast barn eftir að henni var sagt upp

„Ég er mjög spennt fyrir þessu hlutverki,“ sagði landsliðsmarkvörðurinn Elín Jóna Þorsteinsdóttir í samtali við Morgunblaðið. Hún er barnshafandi og verður ekki með íslenska landsliðinu á heimsmeistaramótinu í handbolta sem hefst í Stuttgart undir lok nóvember. Þá áttu sér stað margar breytingar í lífi Elínar sem gerðu það að verkum að hún og kærasti hennar, hinn danski Magnus Hyttelm, ákváðu að eignast barn.
„Síðustu mánuðir hafa verið mjög spennandi og það er gott að allt gengur vel hjá okkur. Á sama tíma hefur þetta verið krefjandi og ég var til að mynda mjög veik fyrstu mánuðina í óléttunni. Ég er orðin miklu betri núna og er farin að vinna.“
Elín Jóna vinnur hins vegar ekki sem atvinnukona í handbolta um þessar mundir. Hún var í liði Aarhus sem féll úr dönsku úrvalsdeildinni í vor en er nú samningslaus. Það var þó ákveðið mun fyrr, en í janúar var öllum leikmönnum liðsins með glugga í samningi sínum sagt upp.
„Nú byrjar sagan. Í janúar sögðu forráðamenn okkur að félagið væri í fjárhagsvandræðum og var ákveðið að segja upp öllum leikmönnum sem voru með glugga í samningi sínum, þar á meðal mér. Lið í kringum mig sýndu mér áhuga en ég og kærastinn minn ákváðum að þetta væri ákall frá umheiminum, að nú væri komið að því að stofna fjölskyldu. Í apríl ákváðum við að láta reyna á þetta og það gekk svona vel.“
Viðtalið má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.