Halldór svekktur: Erum við ekki að spila handbolta?

Halldór Jóhann Sigfússon þjálfari HK var svekktur er hann ræddi við mbl.is í kvöld enda nýbúinn að sjá sitt lið tapa með minnsta mun gegn Stjörnunni, 26:25, í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í kvöld.
Halldór var mjög ósáttur með að Hans Jörgen Ólafsson hafi ekki fengið brottvísun undir lokin en hann slapp tvisvar með skrekkinn á síðustu sekúndunum.
„Þeir voru búnir að dæma frábærlega allan leikinn en mínum manni er hent niður tvisvar og það sáu það allir í húsinu.
Það er sérstakt að það megi keyra yfir menn. Erum við ekki að spila handbolta? Þetta er svo dýrt að fá að spila svona vörn í lokin þegar leikurinn er jafn,“ sagði Halldór.
Á sama tíma vildi Halldór að sitt lið gerði betur á spennandi lokakafla. Ekki var dómurunum að kenna að leikurinn tapaðist.
„Við erum samt klaufar að klára þetta ekki. Ég kalla eftir meira framlagi frá mínum bestu mönnum sem eiga að leiða þetta. Róbert var frábær í dag og við eigum að vinna með þessa markvörslu.
Við vorum að gera allt of mikið af bullmistökum í sókninni. Vörnin var frábær í seinni en ekki eins góð í fyrri. Það er erfitt fyrir ungt lið að tapa þremur leikjum í röð á síðustu mínútunum en þeir mega ekki hugsa út í það. Menn þurfa að hætta að spila með áhyggjur.
Maður er að reyna að hjálpa ungum drengjum að þroskast. Margir hafa tekið ótrúlegum framförum á einu ári og svo eru margir að fá fyrstu stóru mínúturnar í efstu deild. Þetta tekur allt tíma en við þurfum að fara að fá stig. Menn verða að halda áfram að trúa,“ sagði Halldór.