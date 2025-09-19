Myndi treysta honum fyrir lífi mínu

Hrannar Guðmundsson þjálfari Stjörnunnar var kátur þegar hann ræddi við mbl.is í kvöld enda föstudagskvöld og liðið hans nýbúið að vinna sinn fyrsta sigur í úrvalsdeild karla í handbolta.
Stjarnan vann þá HK í spennuleik með minnsta mun, 26:25, og kom sigurmarkið tíu sekúndum fyrir leikslok.
„Deildin byrjaði erfiða. Við áttum tvo frábæra leiki við Baia Mare í Evrópudeildinni og unnum Fram í meistarakeppninni sem var góð frammistaða. Við vorum þyrstir í fyrsta sigurinn í deildinni,“ sagði hann.
En hvernig leið honum undir lokin í hnífjöfnum og spennandi leik?
„Mér hefur aldrei liðið jafn vel,“ sagði Hrannar, brosti, og hélt áfram. „Nei, auðvitað var maður stressaður. Þetta var jafnt allan leikinn en mér fannst við samt með yfirhöndina stóran hluta leiks. Ég var samt mjög sáttur þegar þetta var búið.“
Benedikt Marinó Herdísarson skoraði sigurmark Stjörnunnar í blálokin. Hrannar hafði engar áhyggjur þegar hann sá strákinn unga fara í loftið.
„Ég myndi treysta Benna fyrir lífi mínu og ég hafði engar áhyggjur.“