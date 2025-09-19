Myndskeið: Þrumufleygur Benedikts einn sá besti

Benedikt Gunnar Óskarsson skoraði eitt af mörkum umferðarinnar fyrir Kolstad í Meistaradeildinni í handbolta á dögunum.
Þetta tilkynnti evrópska handknattleikssambandið, EHF, á samfélagsmiðlum sínum en mark Benedikts er í fjórða sæti yfir bestu mörk umferðarinnar.
Kolstad vann sinn fyrsta leik í keppninni á tímabilinu á miðvikudaginn þegar liðið tók á móti Dinamo Búkarest í Þrándheimi en leiknum lauk með þriggja marka sigri Kolstad, 31:28, og skoraði Benedikt fjögur mörk í leiknum.
Markið sem hann skoraði og er tilnefnt af EHF kom þegar tæplega átta mínútur voru liðnar af síðari hálfleik, í stöðunni 20:14, Kolstad í vil.