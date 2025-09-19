Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.9.2025 | 11:28 | Uppfært 12:23

Myndskeið: Þrumufleygur Benedikts einn sá besti

Benedikt Gunnar Óskarsson.
Benedikt Gunnar Óskarsson. Ljósmynd/Jon Forberg

Benedikt Gunnar Óskarsson skoraði eitt af mörkum umferðarinnar fyrir Kolstad í Meistaradeildinni í handbolta á dögunum. 

Þetta tilkynnti evrópska handknattleikssambandið, EHF, á samfélagsmiðlum sínum  en mark Benedikts er í fjórða sæti yfir bestu mörk umferðarinnar.

Kolstad vann sinn fyrsta leik í keppninni á tímabilinu á miðvikudaginn þegar liðið tók á móti Dinamo Búkarest í Þrándheimi en leiknum lauk með þriggja marka sigri Kolstad, 31:28, og skoraði Benedikt fjögur mörk í leiknum.

Markið sem hann skoraði og er tilnefnt af EHF kom þegar tæplega átta mínútur voru liðnar af síðari hálfleik, í stöðunni 20:14, Kolstad í vil.

