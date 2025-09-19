Sá yngsti til að skora í efstu deild

Handknattleiksmaðurinn Brynjar Narfi Arndal varð í gærkvöldi yngsti leikmaðurinn til að skora í efstu deild karla þegar hann skoraði eitt mark í 36:30-sigri FH á ÍBV.
Handbolti.is vekur athygli á því að Brynjar Narfi hafi verið einungis 15 ára og 81 dags gamall þegar hann skoraði fyrir FH í gærkvöldi.
Áður hafði Brynjar Narfi, sem er sonur Sigursteins Arndal þjálfara FH, slegið met sem langsamlega yngsti leikmaður efstu deildar karla frá upphafi.
Hann var nefnilega einungis 14 ára og 229 daga gamall þegar hann spilaði gegn Fjölni í úrvalsdeildinni þann 14. febrúar síðastliðinn.