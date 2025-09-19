Selfoss lagði Íslands- og bikarmeistarana

Nýliðar Selfoss gerðu sér lítið fyrir og lögðu Íslands- og bikarmeistara Fram að velli, 32:31, í stórkostlegum leik í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik á Selfossi í kvöld.
Selfoss fór með sigrinum upp í sjöunda sæti og er þar með þrjú stig. Fram er áfram í þriðja sæti með fjögur stig.
Selfoss var með tögl og hagldir framan af leik. Staðan var orðin 10:5 eftir tæplega 13 mínútna leik og náðu Selfyssingar nokkrum sinnum fimm marka forystu aftur þegar leið á fyrri hálfleikinn.
Staðan að honum loknum var 18:14 og hófst síðari hálfleikurinn á svipuðum nótum þar sem Selfoss komst sex mörkum yfir í fyrsta sinn í leiknum í stöðunni 20:14.
Áfram hélt Selfoss Íslands- og bikarmeisturunum í skefjum og var fimm mörkum yfir, 23:18, eftir 40 mínútna leik og fjórum mörkum yfir, 26:22, þegar síðari hálfleikur var rúmlega hálfnaður.
Þá loksins tóku Framarar almennilega við sér og náðu með glæsilegum kafla að jafna metin í 27:27. Enn voru þá níu mínútur eftir af leiknum, sem var æsispennandi það sem eftir lifði hans.
Að lokum voru það Selfyssingar sem tryggðu sér hádramatískan eins marks sigur undir blálokin en sigurmarkið skoraði Gunnar Kári Bragason af línunni þegar tólf sekúndur lifðu leiks.
Framarar geystust í sókn en vörn Selfyssinga varði tvö skot með stuttu millibili og frækinn sigur staðreynd.
Tryggvi Sigurberg Traustason var markahæstur hjá Selfossi með sjö mörk. Hannes Höskuldsson bætti við fimm mörkum.
Alexander Hrafnkelsson varði 11 skot í marki Selfyssinga.
Markahæstur í leiknum var Ívar Logi Styrmisson með tíu mörk fyrir Fram. Dánjal Ragnarsson bætti við sjö mörkum.
Mörk Selfoss: Tryggvi Sigurberg Traustason 7, Hannes Höskuldsson 5, Jason Dagur Þórisson 4, Valdimar Örn Ingvarsson 4, Jónas Karl Gunnlaugsson 3, Sölvi Svavarsson 3, Gunnar Kári Bragason 2, Haukur Páll Hallgrímsson 2, Elvar Elí Hallgrímsson 1.
Mörk Fram: Ívar Logi Styrmisson 10, Dánjal Ragnarsson 7, Arnþór Sævarsson 4, Max Emil Stenlund 4, Rúnar Kárason 3, Eiður Rafn Valsson 2, Magnús Öder Einarsson 1.