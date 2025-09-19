Stjarnan – HK kl. 19, bein lýsing

Stjarnan og HK eigast við í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Mýrinni í Garðabæ klukkan 19.
Bæði lið hafa farið illa af stað í deildinni og eru stigalaus eftir tvær umferðir.
Mbl.is er í Mýrinni og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Stjörnunnar og HK í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta.
