Stjarnan – HK kl. 19, bein lýsing

Stjörnumenn mæta HK-ingum í kvöld.
Stjörnumenn mæta HK-ingum í kvöld.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Stjarnan og HK eigast við í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Mýrinni í Garðabæ klukkan 19.

Bæði lið hafa farið illa af stað í deildinni og eru stigalaus eftir tvær umferðir.

Mbl.is er í Mýrinni og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Stjarnan 0:0 HK opna loka
0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Stjörnunnar og HK í 3. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta.
