Stjörnusigur í spennutrylli

Stjarnan vann sinn fyrsta sigur í úrvalsdeild karla í handbolta á leiktíðinni er liðið sigraði granna sína í HK, 26:25, á heimavelli í 3. umferðinni í kvöld. Er Stjarnan nú með tvö stig en HK-ingar eru á botninum og eina liðið án stiga.
HK-ingar byrjuðu betur og komust í 5:2 á fyrstu tíu mínútunum. Stjarnan svaraði með fínum kafla og var staðan 8:8 þegar 19 mínútur voru liðnar. Stjarnan komst yfir í fyrsta skipti í kjölfarið, 9:8.
Liðin skiptust á að skora það sem eftir lifði fyrri hálfleiks og átti Stjarnan lokaorðið. Var staðan í leikhléi því 14:13 og mikið jafnræði með liðunum.
Það hélt áfram í seinni hálfleik og skiptust liðin á að skora framan af. Var staðan því 19:18 fyrir Stjörnuna þegar seinni hálfleikur var tæplega hálfnaður.
Stjarnan náði svo tveggja marka forskoti, 22:20, þegar tíu mínútur voru til leiksloka. HK neitaði að gefast upp og jafnaði í 24:24 þegar þrjár mínútur voru til leiksloka.
Gauti Gunnarsson kom Stjörnunni í 25:24 og þannig var staðan þegar mínúta var eftir. Haukur Ingi Hauksson jafnaði í 25:25 og fengu Stjörnumenn hálfa mínútu til að skora sigurmark.
Það gerði Benedikt Marinó Herdísarson þegar tíu sekúndur voru eftir og Stjörnumenn fögnuðu vel.