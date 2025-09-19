Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.9.2025 | 20:26

Stjörnusigur í spennutrylli

Ísak Logi Einarsson úr Stjörnunni sækir að marki HK í …
Ísak Logi Einarsson úr Stjörnunni sækir að marki HK í kvöld. Örn Alexandersson er til varnar. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Stjarnan vann sinn fyrsta sigur í úrvalsdeild karla í handbolta á leiktíðinni er liðið sigraði granna sína í HK, 26:25, á heimavelli í 3. umferðinni í kvöld. Er Stjarnan nú með tvö stig en HK-ingar eru á botninum og eina liðið án stiga.

HK-ingar byrjuðu betur og komust í 5:2 á fyrstu tíu mínútunum. Stjarnan svaraði með fínum kafla og var staðan 8:8 þegar 19 mínútur voru liðnar. Stjarnan komst yfir í fyrsta skipti í kjölfarið, 9:8.

Liðin skiptust á að skora það sem eftir lifði fyrri hálfleiks og átti Stjarnan lokaorðið. Var staðan í leikhléi því 14:13 og mikið jafnræði með liðunum.

Það hélt áfram í seinni hálfleik og skiptust liðin á að skora framan af. Var staðan því 19:18 fyrir Stjörnuna þegar seinni hálfleikur var tæplega hálfnaður.

Stjarnan náði svo tveggja marka forskoti, 22:20, þegar tíu mínútur voru til leiksloka. HK neitaði að gefast upp og jafnaði í 24:24 þegar þrjár mínútur voru til leiksloka.

Gauti Gunnarsson kom Stjörnunni í 25:24 og þannig var staðan þegar mínúta var eftir. Haukur Ingi Hauksson jafnaði í 25:25 og fengu Stjörnumenn hálfa mínútu til að skora sigurmark.

Það gerði Benedikt Marinó Herdísarson þegar tíu sekúndur voru eftir og Stjörnumenn fögnuðu vel.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Þór 27:28 Valur opna
60. mín. Leik lokið Spennandi leik lokið. Valsarar ganga heim með stigin tvö.

Leiklýsing

Stjarnan 26:25 HK opna loka
60. mín. Og nú keyrir Hans Jörgen Ágúst aftur niður og HK-ingar trúa vart eigin augum að hann fái ekki brottvísun.
mbl.is
Fleira áhugavert
Bandaríkin beittu aftur neitunarvaldi Lítil kennsla og starfsmannavelta mikil Vita ekki hvar grunaður morðingi heldur sig Ætla hvergi að hvika
Fleira áhugavert
Bandaríkin beittu aftur neitunarvaldi Hiti á þingi: „Kalla það geðveiki, brjálæðislegt“ Árásum á fangaverði fer fjölgandi Íslendingur sagður hafa myrt konu í Svíþjóð