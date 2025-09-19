Hafþór Már Vignisson leikmaður Þórs var að vonum svekktur eftir naumt tap fyrir Val, 27:28, í úrvalsdeildinni í handknattleik í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Svekkjandi tap Hafþór. Hvað tekurðu úr þessu?
„Akkúrat núna tek ég ekki mikið úr þessu. Við erum bara mjög svekktir en svo bara jafnar maður sig á því jafnt og þétt í kvöld og það er nýr dagur á morgun. Ég er viss um að þegar við horfum á þetta þá getum við tekið helling úr þessu.
Við erum eiginlega undir mest allan leikinn og erum alltaf að elta þá. Það er erfitt að elta lið eins og Val sem geta rúllað mjög mikið og eiga mjög marga leikmenn í hverri stöðu. Við vorum einu skoti frá því að jafna þannig að það er margt jákvætt líka, þó svo maður sé svekktur núna,“ sagði Hafþór Mar í samtali við mbl.is eftir leik.
Þið sýnduð baráttu og bardaga. Það er eitthvað gott sem þið getið tekið úr þessu í kvöld, ekki satt?
„Jú jú, alveg helling sko. Við lentum held ég fimm undir í seinni hálfleik og komum til baka. Það er mjög jákvætt að sjá það. Við lentum líka undir í fyrri hálfleik og komum líka til baka þá þannig að jú að sjálfsögðu kemur margt gott út úr þessu.
Við skiptum yfir í 5-1 vörn í seinni hálfleik og það gekk mjög vel. Það er náttúrulega svo stutt á milli í þessu en við vorum einu skoti frá því að ná í stig og tveimur skotum frá því að vinna en samt ertu svekktur að tapa,“ sagði örvhenta skyttan að endingu.