Ágúst Þór Jóhannsson þjálfari Vals var kátur eftir að liðið vann torsóttan sigur á Þór í úrvalsdeild karla í handknattleik í Höllinni á Akureyri í kvöld.
Þið unnuð sætan sigur í dag. Hvað tekur þú út úr leiknum?
„Ég er náttúrulega bara gríðarlega ánægður að koma hérna norður og taka tvö stig. Þór er erfiður í þetta. Það var flott mæting og góð stemning í stúkunni. Mér fannst varnarleikurinn á stórum köflum góður og Bjöggi var frábær í markinu.
Sóknarlega förum við mjög vel með boltann. Við erum ekki með nema fimm tapaða bolta. Við erum auðvitað sérstaklega í fyrri hálfleik með aragrúa af dauðafærum. Það er kannski það sem að gerir það að verkum að við vorum ekki kannski fjórum eða fimm mörkum yfir í hálfleik.
Þetta var svo bara hörkuleikur. Við vorum svo sem með yfirhöndina meira og minna allan tíman. Ég held að þegar þetta er gert upp að þá sé þetta sanngjarnt en eins og ég segi þá var þetta járn í járn allan tímann og erfitt að ná í þessi tvö stig,“ sagði Ágúst Þór í samtali við mbl.is eftir leik.
Svona sigur hlýtur að efla sjálfstraust og liðsandann?
„Já já, auðvitað. Við töpuðum síðast og það er alvöru að selja okkur dýrt og ná í tvo punkta. Við erum nú með svolítið breytt lið og þjálfarateymi þannig það að það tekur okkur smá tíma að verða betri.
Þetta eru bara mikilvæg stig í þessum kafla þar sem við erum svolítið að reyna að feta okkur áfram og finna okkar takt og spilamennsku,“ sagði þjálfarinn reyndi einnig.