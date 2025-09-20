Eldræða Arons – harðorður í garð HSÍ

„Við þurfum að byrja þarna og gera í raun allt betur, þá er ég að tala um á öllum sviðum, bæði inn á vellinum og upp á skrifstofu HSÍ,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum þegar hann var spurður að því hvort að kröfurnar til landsliðsins væru of miklar miðað við umgjörðina í kringum liðið.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Það eru miklar kröfur gerðar til íslenska landsliðsins í dag enda margir leikmenn liðsins að spila með bestu félagsliðum heims en árangurinn hefur látið á sér standa á síðustu árum.
„Auðvitað spila peningar inn í, peningar sem eru ekki til því miður en það þurfa samt allir að gera betur; skrifstofan, þjálfarar og leikmenn, það þurfa allir að gera aðeins betur,“ sagði Aron.
„Það var nýr formaður að taka við þessu sem mér líst mjög vel á. Ég hef mikla trú á því að hann muni koma inn í þetta af krafti því við þurfum á því að halda. Ég elska kröfurnar frá þjóðinni því við erum með frábært lið og kröfurnar eiga að vera til staðar en það þarf þá að gera kröfur, allsstaðar inn í batteríinu,“ sagði Aron.
Aron er einn sigursælasti handboltamaður sögunnar og hefur leikið með stærstu félagsliðum heims. Hann veit því hvað þarf til, til þess að ná árangri.
„Ef það er eitthvað sem ég hef tekið eftir þá er það það að við leikmenn erum engar prímadonnur. Ég hef spilað með fullt af prímadonnum í þessum stóru liðum og við leikmenn landsliðsins erum ekki að biðja um mikið.
Við viljum að ákveðnir hlutir séu í lagi og vel gerðir, að þessi grunnatriði séu í lagi og mér finnst það hafa klikkað of oft. Hverju er um að kenna veit ég ekki, það getur vel verið að það sé á einhverjum starfsmönnum en ég vil sjá nýjan formann taka þetta föstum tökum og ná að gera okkur samkeppnishæfari [þegar kemur að umgjörð í kringum landsliðið]. Ef það vantar pening þá á að fara alla leið í að sækja hann og ég held að menn séu þar, ég trúi allavega ekki öðru og vonandi sjáum við bætingu á þessu á næstu árum,“ sagði Aron.
Landsliðsmenn Íslands fá ekki greitt fyrir að leika með landsliðinu ólíkt því sem gengur og gerist hjá þjóðunum sem við viljum bera okkur saman við.
„Það pælir enginn í því að við séum ekki að fá borgað eða eitthvað á þá vegu þegar hlutirnir eru í lagi. Um leið og hlutirnir eru ekki í lagi, þá er mjög auðvelt að fara í þessu umræðu og eðlilega. Við erum þarna fyrir stoltið og Ísland og allir sem ég hef spilað með í landsliðinu eru þarna því það er ekkert stærra en að spila fyrir þjóðina,“ sagði Aron meðal annars.
Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.