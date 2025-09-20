Ómar Ingi fór á kostum í jafntefli

Landsliðsmaðurinn Ómar Ingi Magnússon fór á kostum í liði Magdeburgar í þýska handboltanum í dag og skoraði ellefu mörk þegar Magdeburg gerði jafntefli við Erlangen 31:31.
Liðsfélagar hans úr íslenska landsliðinu og í Magdeburg eru miðjumaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson og varnarjaxlinn Elvar Örn Jónsson. Gísli Þorgeir skoraði þrjú mörk í leiknum í dag og Elvar Örn skoraði eitt mark.
Magdeburg heldur toppsætinu í þýsku A-deildinni með 9 stig eftir fimm leiki, en Kiel er stigi á eftir og á leik til góða.