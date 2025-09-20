Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.9.2025 | 17:40 | Uppfært 18:22

Steinlágu gegn Dönum

Kvennalandslið Íslands lék erfiðan leik í dag.
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tapaði stórt 39:23 gegn Dönum í vináttulandsleik í dag. Danska landsliðið er afar sterkt og endaði til að mynda í 2. sæti á EM í fyrra. 

Því var ljóst að um erfiðan leik væri að ræða fyrir íslensku stelpurnar ekki síst í ljósi þess að sjö leikmenn Íslands leikið tíu landsleiki eða færri, þar af þrír nýliðar.

Danir náðu fljótt upp góðu forskoti í dag og gáfu það aldrei eftir. Staðan var 23:12 í hálfleik og lokatölur 39:23 í þessum æfingaleik, <span>en íslenska liðið hefur verið við æfingar síðan á mánudag.</span>

Mörk Íslands: Elín Klara Þorkelsdóttir 6, Díana Dögg Magnúsdóttir 5, Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 3, Katrín Tinna Jensdóttir 3, Sandra Erlingsdóttir 2/1, Birna Berg Haraldsdóttir 1, Dana Björg Guðmundsdóttir 1, Elín Rósa Magnúsdóttir 1, Sonja Lind Sigsteinsdóttir 1.

Varin skot: Hafdís Renötudóttir 7, Sara Sif Helgadóttir 3.

