Steinlágu gegn Dönum

Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tapaði stórt 39:23 gegn Dönum í vináttulandsleik í dag. Danska landsliðið er afar sterkt og endaði til að mynda í 2. sæti á EM í fyrra.
Því var ljóst að um erfiðan leik væri að ræða fyrir íslensku stelpurnar ekki síst í ljósi þess að sjö leikmenn Íslands leikið tíu landsleiki eða færri, þar af þrír nýliðar.
Danir náðu fljótt upp góðu forskoti í dag og gáfu það aldrei eftir. Staðan var 23:12 í hálfleik og lokatölur 39:23 í þessum æfingaleik, <span>en íslenska liðið hefur verið við æfingar síðan á mánudag.</span>
Mörk Íslands: Elín Klara Þorkelsdóttir 6, Díana Dögg Magnúsdóttir 5, Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 3, Katrín Tinna Jensdóttir 3, Sandra Erlingsdóttir 2/1, Birna Berg Haraldsdóttir 1, Dana Björg Guðmundsdóttir 1, Elín Rósa Magnúsdóttir 1, Sonja Lind Sigsteinsdóttir 1.
Varin skot: Hafdís Renötudóttir 7, Sara Sif Helgadóttir 3.
Upplýsingar um markaskorara Íslands fengnar af handbolti.is