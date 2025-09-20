Tumi Steinn skoraði tíu

Handboltamaðurinn Tumi Steinn Rúnarsson átti stórleik og skoraði tíu mörk í tapi Alpla HC Hard 32:31 gegn Krema í efstu deild austurríska handboltans í dag.
Tryggvi Garðar Jónsson skoraði eitt mark í liði Alpla en Hannes Jón Jónsson er þjálfari liðsins og hefur verið það frá árinu 2021.
Alpla HC Hard er í næstneðsta sæti deildarinnar með 1 stig eftir þrjá leiki. Tumi Steinn gekk til liðs við austurríska félagið sumarið 2024, en Tryggvi Garðar sem var tvöfaldur meistari með Fram á síðustu leiktíð kom til austurríska félagsins í sumar.