Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.9.2025 | 21:00

Tumi Steinn skoraði tíu

Tumi Steinn Rúnarsson skoraði tíu mörk fyrir Alpla Hard í …
Tumi Steinn Rúnarsson skoraði tíu mörk fyrir Alpla Hard í kvöld. Ljósmynd/Alpla Hard

Handboltamaðurinn Tumi Steinn Rúnarsson átti stórleik og skoraði tíu mörk í tapi Alpla HC Hard 32:31 gegn Krema í efstu deild austurríska handboltans í dag.

Tryggvi Garðar Jónsson skoraði eitt mark í liði Alpla en Hannes Jón Jónsson er þjálfari liðsins og hefur verið það frá árinu 2021. 

Alpla HC Hard er í næstneðsta sæti deildarinnar með 1 stig eftir þrjá leiki. Tumi Steinn gekk til liðs við austurríska félagið sumarið 2024, en Tryggvi Garðar sem var tvöfaldur meistari með Fram á síðustu leiktíð kom til austurríska félagsins í sumar.

