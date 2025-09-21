Monsi í stuði í dag

Úlfar Páll Monsi Þórðarson skoraði sjö mörk og var markahæstur í liði Alkaloid þegar liðið gerði jafntefli 33:33 við topplið Eurofarm Pelister í efstu deild Norður-Makedóníu í dag.
Lið Alkaloid er í 6. sæti eftir 2 leiki með 3 stig, en lið Eurofarm Pellister er á toppnum en deildin í Norður- Makedóníu er nýhafin.
Úlfar Páll, sem er vinstri hornamaður, gekk til liðs við Alakaloid í sumar en lið Alkaloid varð Evrópubikarmeistari á síðustu leiktíð.
Úlfar Páll Monsi sem oftast er kallaður Monsi fór þar með frá Evrópubikarmeisturunum 2024, Val, til Evrópubikarmeistaranna 2025. Hann varð um leið fyrsti íslenski handknattleiksmaðurinn til þess að semja við félagslið í Norður-Makedóníu.