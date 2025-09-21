Sigrar hjá Þorsteini og Stiven

Handboltamennirnir Þorsteinn Leó Gunnarsson og Stiven Tobar Valencia voru báðir í sigurliðum í efstu deild portúgalska handboltans í gær.
Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði þrjú mörk í sigri í FC Porto á CF OS Belenenses, 41:34. Porto fór með sigrinum í efsta sæti efstu deildar potúgalska handknattleiksins í gær með öruggum sigri á CF OS Belenenses, 41:34.
Stiven Tobar Valencia var næst markahæstur hjá Benfica með sjö mörk í sigri þeirra á FC Gaia/Empril, 45:34. Þetta er annar sigur liðsins í röð í deildinni. Benfica hefur þar með unnið tvær viðureignir og tapað einni á upphafsvikum portúgölsku efstu deildarinnar.
Orri Freyr Þorkelsson og liðsmenn meistaraliðsins Sporting bætast í hóp efstu liðanna vinni þeir ABC de Braga en leikurinn hefst kl. 17.00 í dag.