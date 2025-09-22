Aron skaut á fyrrverandi þjálfara sinn

Íþróttir | Handbolti | mbl | 22.9.2025 | 6:00

„Mér fannst þjálfarinn of kokhraustur,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.

Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Gaf minni spámönnum tækifæri

Aron lék með Veszprém í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2016 þegar liðið tapaði á ótrúlegan hátt fyrir Kielce í úrslitaleik í Köln eftir vítakeppni en Spánverjinn Xavi Sabaté var þá þjálfari ungverska liðsins.

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni
Frétt af mbl.is

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni

„Við vorum að vinna með níu marka mun þegar fimmtán mínútur voru til leiksloka og þá ákvað hann að gefa minni spámönnum tækifæri,“ sagði Aron.

„Það gekk ekki alveg upp og Kielce gekk á lagið. Ég kenni því aðeins um þó svo að við hefðum auðvitað átt að klára leikinn með níu marka forskot. Þetta er samt fegurðin líka við íþróttina en auðvitað átti þetta ekki að gerast,“ sagði Aron sem var því næst spurður hvort hann hefði rætt þetta við þjálfara liðsins í leikslok.

Þögn í klefanum eftir leik

„Nei, þú gerir það ekkert inn í klefa eftir svona. Þetta er mikið sjokk og það er fyrst og fremst þögn í klefanum eftir svona. Ég man samt að tilfinningin var þannig að ég hefði ekki sest niður með þjálfaranum næstu daga eftir þetta,“ sagði Aron meðal annars.

Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Aron Pálmarsson í kveðjuleiknum sínum gegn Veszprém í lok ágúst.
Aron Pálmarsson í kveðjuleiknum sínum gegn Veszprém í lok ágúst. mbl.is/Ólafur Árdal

