Aron skaut á fyrrverandi þjálfara sinn

„Mér fannst þjálfarinn of kokhraustur,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Aron lék með Veszprém í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2016 þegar liðið tapaði á ótrúlegan hátt fyrir Kielce í úrslitaleik í Köln eftir vítakeppni en Spánverjinn Xavi Sabaté var þá þjálfari ungverska liðsins.
„Við vorum að vinna með níu marka mun þegar fimmtán mínútur voru til leiksloka og þá ákvað hann að gefa minni spámönnum tækifæri,“ sagði Aron.
„Það gekk ekki alveg upp og Kielce gekk á lagið. Ég kenni því aðeins um þó svo að við hefðum auðvitað átt að klára leikinn með níu marka forskot. Þetta er samt fegurðin líka við íþróttina en auðvitað átti þetta ekki að gerast,“ sagði Aron sem var því næst spurður hvort hann hefði rætt þetta við þjálfara liðsins í leikslok.
„Nei, þú gerir það ekkert inn í klefa eftir svona. Þetta er mikið sjokk og það er fyrst og fremst þögn í klefanum eftir svona. Ég man samt að tilfinningin var þannig að ég hefði ekki sest niður með þjálfaranum næstu daga eftir þetta,“ sagði Aron meðal annars.
