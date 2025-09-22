Guðmundur Þórður rekinn í Danmörku

Guðmundur Þórður Guðmundsson var í morgun rekinn sem þjálfari danska handknattleiksfélagsins Fredericia.
Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Guðmundur, sem er 64 ára gamall, hefur stýrt danska félaginu undanfarin þrjú ár.
Fredericia hefur ekki farið vel af stað á tímabilinu og er með tvö stig í 13. og næstneðsta sæti deildarinnar eftir fyrstu fjórar umferðirnar.
Guðmundur kom liðinu alla leið í úrslitaeinvígi deildarinnar á síðustu leiktíð þar sem liðið tapaði fyrir Aalborg í oddaleik, 2:1. Þá lék Fredericia í Meistaradeildinni í fyrsta sinn undir stjórn Guðmundar á síðustu leiktíð.
Aðstoðarþjálfarar liðsins, þeir Jesper Houmark og Michael Wollesen, munu stýra liðinu út tímabilið.