Guðmundur Þórður rekinn í Danmörku

Guðmundur Þórður Guðmundsson.
Guðmundur Þórður Guðmundsson. Ljósmynd/Fredericia

Guðmundur Þórður Guðmundsson var í morgun rekinn sem þjálfari danska handknattleiksfélagsins Fredericia.

Þetta tilkynnti félagið á heimasíðu sinni en Guðmundur, sem er 64 ára gamall, hefur stýrt danska félaginu undanfarin þrjú ár.

Fredericia hefur ekki farið vel af stað á tímabilinu og er með tvö stig í 13. og næstneðsta sæti deildarinnar eftir fyrstu fjórar umferðirnar.

Guðmundur kom liðinu alla leið í úrslitaeinvígi deildarinnar á síðustu leiktíð þar sem liðið tapaði fyrir Aalborg í oddaleik, 2:1. Þá lék Fredericia í Meistaradeildinni í fyrsta sinn undir stjórn Guðmundar á síðustu leiktíð.

Aðstoðarþjálfarar liðsins, þeir Jesper Houmark og Michael Wollesen, munu stýra liðinu út tímabilið.

