Gífurlegt áfall fyrir Framara

Handknattleiksmaðurinn Marel Baldvinsson leikur ekki meira með Íslands- og bikarmeisturum Fram á tímabilinu vegna alvarlegra hnémeiðsla.
Í samtali við Handbolta.is sagði Einar Jónsson þjálfari Fram að Marel væri með rifu í krossbandi í hné, væri af þeim sökum á leiðinni í skurðaðgerð og að tímabili hans væri því illu heilli lokið.
Tímabilið er nýhafið og meiddist Marel í 2. umferð úrvalsdeildarinnar þegar Fram lagði Þór frá Akureyri í Úlfarsárdal laugardaginn 13. september.
Hann var af þeim sökum ekki í leikmannahópi liðsins í tapi fyrir Selfossi í 3. umferð en alvarleiki meiðslanna uppgötvaðist nokkrum dögum fyrr.