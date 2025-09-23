Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.9.2025 | 14:21

Gífurlegt áfall fyrir Framara

Marel Baldvinsson í leik með Fram gegn Þór um þarsíðustu …
Marel Baldvinsson í leik með Fram gegn Þór um þarsíðustu helgi, leiknum sem hann meiddist í. mbl.is/Birta Margrét

Handknattleiksmaðurinn Marel Baldvinsson leikur ekki meira með Íslands- og bikarmeisturum Fram á tímabilinu vegna alvarlegra hnémeiðsla.

Í samtali við Handbolta.is sagði Einar Jónsson þjálfari Fram að Marel væri með rifu í krossbandi í hné, væri af þeim sökum á leiðinni í skurðaðgerð og að tímabili hans væri því illu heilli lokið.

Tímabilið er nýhafið og meiddist Marel í 2. umferð úrvalsdeildarinnar þegar Fram lagði Þór frá Akureyri í Úlfarsárdal laugardaginn 13. september.

Hann var af þeim sökum ekki í leikmannahópi liðsins í tapi fyrir Selfossi í 3. umferð en alvarleiki meiðslanna uppgötvaðist nokkrum dögum fyrr.

mbl.is
Fleira áhugavert
Enn hætta á að 12 ára barn sé vistað með 17 ára Þorgerður: „Við þurfum að vera viðbúin“ Mette: Alvarlegasta árásin til þessa Opna loks úrræði eftir sýndaropnun í fyrra
Fleira áhugavert
Á slysadeild eftir árás sex grímuklæddra manna Mette: Alvarlegasta árásin til þessa Sitja föst á Kastrup með 31 barn Ekki hægt að bjóða börnum upp á að fá enga kennslu