„Siggi Dan var eiginlega bara frábær í markinu,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir í Handboltahöllinni á Handboltapassanum þegar rætt var um leik Stjörnunnar og HK.
Stjarnan vann að lokum með einu marki þar sem Sigurður Dan Óskarsson átti stórleik í marki Garðbæinga og varði 17 skot.
„Hann var með einhverja 40 prósent markvörslu og grunnurinn að þessu,“ sagði Rakel Dögg einnig.
„Hann er stærsti munurinn,“ bætti Ásbjörn Friðriksson við.
Umræðuna um leik Stjörnunnar og HK má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.