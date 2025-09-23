Kári um ÍBV: Hef engan áhuga á að ræða það félag

Kári Kristján Kristjánsson, þaulreyndur landsliðsmaður í handbolta, vildi lítið tjá sig um fyrrverandi félag sitt ÍBV í samtali við Morgunblaðið.
Samband Kára og forráðamanna ÍBV súrnaði í sumar en hann fékk ekki nýjan samning frá ÍBV, þrátt fyrir munnlegt samkomulag þess efnis fyrr á árinu, og þá er línumaðurinn ósáttur við samskiptaleysi hjá stjórnarmönnum deildarinnar.
Kári mun aldrei aftur klæðast treyju uppeldisfélagsins en hann hafði verið þar í tíu ár. Nýverið samdi Eyjamaðurinn við nýliða Þórs og mun leika með þeim á komandi tímabili.
Viðskilnaður Kára við ÍBV var mikið til umfjöllunar en hann hefur ekki áhuga á að tala um uppeldisfélagið héðan í frá.
„Ég hef engan áhuga á að ræða um það félag meir, svo það komi skýrt fram. Þeim kafla er lokið,“ sagði Kári.
Þannig samband ykkar hefur ekki batnað?
„Nei,“ bætti Kári einfaldlega við.
Ítarlegra viðtal við Kári Kristján má sjá í Morgunblaðinu í fyrramálið, miðvikudag.