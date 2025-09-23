Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.9.2025 | 23:00

Kári um ÍBV: Hef engan áhuga á að ræða það félag

Kári Kristján Kristjánsson fagnar ásamt samherjum.
Kári Kristján Kristjánsson fagnar ásamt samherjum. Ljósmynd/Sigfús Gunnar
mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Kári Kristján Kristjánsson, þaulreyndur landsliðsmaður í handbolta, vildi lítið tjá sig um fyrrverandi félag sitt ÍBV í samtali við Morgunblaðið. 

Samband Kára og forráðamanna ÍBV súrnaði í sumar en hann fékk ekki nýjan samning frá ÍBV, þrátt fyrir munnlegt samkomulag þess efnis fyrr á árinu, og þá er línumaðurinn ósáttur við samskiptaleysi hjá stjórnarmönnum deildarinnar.

Ósáttur við ÍBV eftir móðurmissinn
Frétt af mbl.is

Ósáttur við ÍBV eftir móðurmissinn

Kári mun aldrei aftur klæðast treyju uppeldisfélagsins en hann hafði verið þar í tíu ár. Nýverið samdi Eyjamaðurinn við nýliða Þórs og mun leika með þeim á komandi tímabili.

Kári orðinn leikmaður Þórs
Frétt af mbl.is

Kári orðinn leikmaður Þórs
ÍBV sendir frá sér yfirlýsingu
Frétt af mbl.is

ÍBV sendir frá sér yfirlýsingu

Svo það komi skýrt fram

Viðskilnaður Kára við ÍBV var mikið til umfjöllunar en hann hefur ekki áhuga á að tala um uppeldisfélagið héðan í frá. 

„Ég hef engan áhuga á að ræða um það félag meir, svo það komi skýrt fram. Þeim kafla er lokið,“ sagði Kári. 

Þannig samband ykkar hefur ekki batnað?

„Nei,“ bætti Kári einfaldlega við. 

Ítarlegra viðtal við Kári Kristján má sjá í Morgunblaðinu í fyrramálið, miðvikudag. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Þorgerður: „Við þurfum að vera viðbúin“ „Rússar eiga ekki að velkjast í vafa“ Þrjú brot Rússa í norskri lofthelgi „Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“
Fleira áhugavert
Sprenging í Osló „Rússar eiga ekki að velkjast í vafa“ „1.000 af þessum 3.000 íbúðum eru tómar og óseldar“ „Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“