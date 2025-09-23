„Þetta fór svakalega í hausinn á Frömurum“

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum var rætt um leik Selfoss og Fram í 3. umferð úrvalsdeildinni í handknattleik, sem endaði með eins marks sigri Selfyssinga.
„Ég tók svolítið eftir því, mér fannst þetta fara svakalega í hausinn á Frömurum. Þeir eru þarna næstu mínúturnar að pirra sig yfir eiginlega öllum dómum.
Það var svona pirringur ef þeir fengu ekki alla dóma sín megin. Hausinn datt aðeins þarna, það var leiðinlegt að sjá,“ sagði Rakel Dögg Bragadóttir og vísaði þar til dómaramistaka í fyrri hálfleik.
Umræðu Rakel Daggar, Ásbjörns Friðrikssonar og þáttastjórnandans Harðar Magnússonar um leikinn má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.