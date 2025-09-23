Tjáði sig um brottrekstur Guðmundar í Danmörku

Danski handboltasérfræðingurinn Bent Nyegaard ræddi uppsögn Guðmundar Þórðar Guðmundssonar frá Fredericia í gær við danska miðilinn TV 2.
Guðmundi var sagt upp störfum í gærmorgun eftir að hafa stýrt liðinu frá árinu 2022 en hann náði frábærum árangri með liðið á fyrstu tveimur tímabilum sínum í Danmörku.
Fredericia tapaði í oddaleik fyrir Aalborg í úrslitaeinvígi dönsku deildarinnar í fyrra og þá lék liðið í Meistaradeildinni á síðustu leiktíð í fyrsta sinn.
Gengið í ár hefur hins vegar verið undir væntingum og er Fredericia með tvö stig í 13. og næstneðsta sæti deildarinnar eftir fjórar umferðir.
„Ég skil uppsögn Guðmundar hjá Fredericia, það er líka eins og ástríða hans fyrir starfinu hafi ekki verið sú sama og hún áður var,“ sagði Nyegarrd við TV 2.
„Liðið virðist hafa tapað einkennum sínum á þessu tímabili. Baráttugleði, vilji og dugnaður einkenndi liðið undir stjórn Guðmundar en maður hefur ekki séð mikið af því í ár,“ bætti Nyegaard við.