Akureyringar unnu spennuleik á Selfossi

Nýliðar KA/Þórs fara afar vel af stað á tímabilinu í úrvalsdeild kvenna í handbolta en liðið er með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir.
KA/Þór gerði góða ferð til Selfoss í kvöld og vann þar heimakonur í miklum spennuleik, 27:25.
Selfoss gat jafnað undir lokin en kastaði boltanum frá sér og gestirnir skoruðu 27. markið sitt í autt mark Selfyssinga í blálokin.
Leikurinn var jafn og spennandi nær allan tímann og við hæfi að úrslitin réðust á lokakaflanum.
Mörk Selfoss: Hulda Dís Þrastardóttir 6, Eva Lind Tyrfingsdóttir 6, Arna Kristín Einarsdóttir 5, Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 4, Mia Kristin Syverud 2, Ída Bjarklind Magnúsdóttir 1, Hulda Hrönn Bragadóttir 1.
Varin skot: Ágústa Tanja Jóhannsdóttir 9.
Mörk KA/Þórs: Susanne Pettersen 5, Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 4, Anna Þyrí Halldórsdóttir 4, Trude Blestrud Hakonsen 4, Tinna Valgerður Gísladóttir 3, Kristín A Jóhannsdóttir 2, Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1, Unnur Ómarsdóttir 1, Rakel Sara Elvarsdóttir 1, Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 1, Anna Petrovics 1.
Varin skot: Matea Lonac 11.