Handboltagoðsögnin rekin

Handboltagoðsögnin Bojana Popovic hefur verið rekin sem þjálfari kvennaliðs Busucnost í heimalandinu.
Popovic stýrði liðinu í fimm ár en samhliða því var hún þjálfari svartfellska kvennalandsliðsins.
Hún tók nýverið við sem aðstoðarþjálfari hjá Helle Thomsen sem stýrir danska kvennalandsliðinu. Hún ætlaði að vera í því starfi samhliða þess að stýra Budocnost í heimalandinu.
Popovic er ein besta handboltakona sögunnar sem vann Meistaradeildina sex sinnum og komst í úrslitaleik með Svartfjallalandi á Ólympíuleikunum í Lundúnum 2012.