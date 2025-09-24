Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.9.2025 | 22:28

Handboltagoðsögnin rekin

Bojana Popovic er goðsögn í heimalandinu.
Bojana Popovic er goðsögn í heimalandinu. Ljósmynd/IHF

Handboltagoðsögnin Bojana Popovic hefur verið rekin sem þjálfari kvennaliðs Busucnost í heimalandinu. 

Popovic stýrði liðinu í fimm ár en samhliða því var hún þjálfari svartfellska kvennalandsliðsins. 

Hún tók nýverið við sem aðstoðarþjálfari hjá Helle Thomsen sem stýrir danska kvennalandsliðinu. Hún ætlaði að vera í því starfi samhliða þess að stýra Budocnost í heimalandinu. 

Popovic er ein besta handboltakona sögunnar sem vann Meistaradeildina sex sinnum og komst í úrslitaleik með Svartfjallalandi á Ólympíuleikunum í Lundúnum 2012. 

