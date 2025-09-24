Í Hauka eftir þriggja ára martröð

Handknattleiksdeild Hauka hefur gengið frá samningi við Darra Aronsson. Hann var síðast leikmaður Ivry í Frakklandi.
Darri gekk í raðir Ivry frá Haukum fyrir þremur árum síðan en lék ekki einn einasta leik fyrir franska félagið vegna erfiðra meiðsla.
Hann var einn besti leikmaður Hauka áður en hann fór til Ivry og vonast til þess að finna fyrri styrk fyrr frekar en síðar.
„Darri hefur síðustu ár glímt við erfið og langvarandi meiðsli sem héldu honum frá keppni í þrjú ár. Þrátt fyrir álagsbrot og ítrekuð bakslög hefur hann sýnt ótrúlegt þol, þrautseigju og jákvætt hugarfar í gegnum endurhæfinguna.
Nú er hann loksins farinn að æfa á ný og fögnum við því að fá hann aftur inn í hópinn,“ segir í yfirlýsingu félagsins.