Leikmenn komnir með nóg af Guðmundi

Guðmundur Þórður Guðmundsson var á mánudag rekinn sem þjálfari karlaliðs Fredericia í handbolta.
Guðmundur náði mjög góðum árangri með Fredericia, kom liðinu í fremstu röð í Danmörku og alla leið í Meistaradeildina. Fredericia keppti m.a. um meistaratitilinn á síðasta ári.
Þrátt fyrir það var hann rekinn eftir slæma byrjun á nýhöfnu tímabili. Hbold.dk segir að leikmenn Fredericia hafi verið orðnir þreyttir á íslenska þjálfaranum.
Í frétt miðilsins kemur fram að leikmenn hafi til lengri tíma verið ósáttir við stjórnarhætti Guðmundar og það hafi reynt á hópinn.
Forráðamenn félagsins hafi íhugað að reka Guðmund í sumarfríinu en vegna góðs árangurs hans hafi hann fengið að byrja þetta tímabil. Það hafi hins vegar ekki verið lengi.
Guðmundur hefur í tvígang verið landsliðsþjálfari Íslands og vann íslenska liðið silfur á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008 og brons á EM í Austurríki tveimur árum síðar undir hans stjórn. Þá gerði Guðmundur danska landsliðið að ólympíumeistara í Ríó árið 2016.