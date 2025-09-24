Sterk byrjun Bjarka Más og félaga

Veszprém frá Ungverjalandi hafði betur gegn Dinamo Búkarest frá Rúmeníu, 30:27, í 3. umferð A-riðils í Meistaradeild Evrópu í handbolta í kvöld.
Bjarki Már Elísson átti flottan leik fyrir Veszprém og skoraði fjögur mörk úr fimm skotum. Liðið er með tvo sigra og eitt tap eftir leikina þrjá.
Orri Freyr Þorkelsson skoraði sex mörk fyrir Sporting frá Portúgal er liðið tapaði fyrir danska liðinu Aalborg á útivelli, 35:30. Tapið var það fyrsta hjá Sporting í A-riðlinum.
Norska liðið Kolstad fékk stóran skell gegn Nantes frá Frakklandi á útivelli í sama riðli, 39:24. Íslendingarnir þrír, Arnór Snær Óskarsson, Sigvaldi Björn Guðjónsson og Benedikt Gunnar Óskarsson, hjá Kolstad skoruðu þrjú mörk hver. Kolstad er með tvö stig.