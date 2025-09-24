Valskonur völtuðu yfir ÍR-inga

ÍR og Valur áttust við í 3. umferð Íslandsmóts kvenna í handbolta í kvöld og lauk leiknum með auðveldum sigri Valskvenna 38:24. Eftir leikinn eru liðin jöfn í deildinni með 4 stig hvort.
Það kom strax í ljós hvort liðið færi með sigur af hólmi hér í kvöld því Valskonur mættu feikilega grimmar í leikinn og tóku öll völd frá fyrstu mínútu. Það skal þó sagt að þrír vítadómar voru dæmdir á ÍR í fyrri hálfleik sem undirritaður er ekki sammála. Það eitt og sér útskýrir samt ekki 8 marka muninn á liðunum í hálfleik.
ÍR-konur gerðu sig þó líklegar til að komast inn í leikinn á nokkrum tímapunktum í fyrri hálfleik en þá komu alltaf klaufalegir kaflar hjá liðinu sem ekki höfðu sést í fyrstu tveimur leikjum liðsins. Þá fóru einnig tvö víti forgörðum hjá ÍR-ingum.
Að sama skapi voru Valskonur mun líkari sjálfum sér þar sem þær léku oft og tíðum á als oddi í fyrri hálfleik. Þar fór fremst í flokki Lovísa Thompson sem skoraði 5 mörk og fiskaði 3 víti í fyrri hálfleik.
Anna María Aðalsteinsdóttir var atkvæðamest hjá ÍR í fyrri hálfleik og skoraði 5 mörk. Sif Hallgrímsdóttir varði 3 skot og skoraði eitt mark.
Eins og fyrr segir var Lovísa Thompson með 5 mörk og varði Hafdís Renötudóttir 6 skot, þar af eitt víti.
Munurinn í hálfleik var 8 mörk í stöðunni 19:11 fyrir Íslands- og deildarmeistara Vals.
Valskonur héldu uppteknum hætti í seinni hálfleik og náðu fljótlega upp 10 marka forskoti sem bar átti eftir að aukast. Þegar stundarfjórðungur var eftir af leiknum var staðan 27:14 fyrir Val, 13 marka munur.
Það er í raun lítið annað um þennan leik að segja en að Valskonur áttu sinn besta leik á tímabilinu á sama tíma og ÍR-konur voru að eiga sinn versta. ÍR-konur náðu að klóra í bakkann og minnkuðu muninn úr 14 mörkum niður í 11 mörk í stöðunni 32:21 fyrir Val.
ÍR-konur reyndu hvað þær gátu til að minnka forskotið niður fyrir 10 marka múrinn en það tókst ekki og juku Valskonur muninn aftur í 14 mörk fyrir leikslok og lauk leiknum með stórsigri Valskvenna í kvöld.
Anna María Aðalsteinsdóttir skoraði 6 mörk fyrir ÍR. Sif Hallgrímsdóttir varði 5 skot og Oddný Björg Stefánsdóttir eitt skot.
Ásdís Þóra Ágústsdóttir skoraði 11 mörk, þar af 7 úr vítum fyrir Val og varði Hafdís Renötudóttir 10 skot, þar af 2 úr vítum. Elísabet Millý Elísardóttir varði 3 skot.