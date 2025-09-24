Vill að menn kreisti sína „handboltaappelsínu“

Reynsluboltinn Kári Kristján Kristjánsson telur sig enn hafa fullt fram að færa í handboltanum en hann samdi nýverið við nýliða Þórs Akureyri eftir árabil hjá uppeldisfélagi sínu ÍBV.
Kári Kristján, sem verður 41 árs í október, fékk ekki nýjan samning hjá ÍBV og var viðskilnaðurinn súr. Hann er þó kominn til Þórs og staðráðinn í að gera vel hjá félaginu.
„Ég hef margt fram að færa. Mín gæði sem leikmaður eru númer eitt, tvö og þrjú. Ég kem til að bæta aðra leikmenn líka. Þegar maður er orðinn þetta gamall þá er mikið verið að gefa af sér.
Ég ætla láta þá kreista eins mikið úr handboltaappelsínunni minni eins og þeir geta, hvern einasta dropa. Vonandi nýtist það,“ sagði Kári Kristján við Morgunblaðið.
„Þetta eru öðruvísi aðstæður. Á Íslandi hef ég alltaf stefnt að því að vinna mótið. Þetta er aðeins öðruvísi núna en liðið er þó feikilega gott, eins og sást í naumu tapi gegn Val í síðustu umferð.
Nú á að hækka ránna og vonandi verður enn meira kjöt á beinum okkar þegar Þórsarar klæða sig í treyjuna. Ég hef fulla trú á liðinu og fyrstu viðbrögð mín við æfingum eru jákvæð. Menn ætla sér að ná árangri.“
Kári kemur kokhraustur inn í verkefnið.
„Ég væri ekkert að taka þennan slag nema mig virkilega langaði til þess.“
Kári þekkir nokkra leikmenn fyrir en á sínum tíma léku hann og Þórsarinn Oddur Grétarsson marga landsleiki saman.
„Ég þekki Odd vel og var með honum þegar við spiluðum fyrir þjóðina í denn. Hann er Þórsari út í gegn og gaman að þetta sé heilt skip af Þórsurum sem eru miklir félagsmenn. Að koma inn í svona ríkt umhverfi er mjög spennandi,“ bætti Kári við.
Ítarlegra viðtal við Kára er í Morgunblaði dagsins.