Fram tapaði á móti Haukum í Íslandsmóti karla í handbolta í kvöld. Fram leiddi lengstan hluta leiksins og misstu Haukamenn síðan fram úr sér á síðasta korteri leiksins. Einar Jónsson þjálfari Fram var að vonum ekki ánægður með þá niðurstöðu þegar mbl.is leitaði til hans eftir viðbrögðum eftir leikinn.
„Ég held að okkur hafi skort smá þrek hérna í restina. Það fór mikil orka í leikinn hjá okkur og lykilmenn í okkar liði voru bara orðnir þreyttir. Fyrir utan það að nokkrir þeirra voru bara utan hóps,“ svarðaði hann aðspurður að því hvað hafi orðið hans liði að falli í kvöld.
Einar hélt síðan áfram að útskýra tap kvöldsins: „Á meðan Haukarnir voru með ferska fætur hérna í öllum stöðum í 60 mínútur þá bara vantaði aðeins upp á orkuna hjá mínu liði.
Síðan reyndist Aron Rafn Eðvarðsson okkur hrikalega erfiður í seinni hálfleik. Hann var að verja hérna alveg svakalega mikið af dauðafærum. Skandall að hann sé enn þá að spila. Ég gaf honum blóm og allt þegar hann sagðist vera hættur. Lélegt af honum að vera kominn aftur“ - sagði Einar í gríni og hélt síðan áfram: „En hann á klárlega stóran þátt í þessum sigri hjá Haukum og var besti maðurinn á vellinum.“
Leikurinn er mjög jafn og í algjörum járnum þegar rúmlega 7 mínútur eru eftir af leiknum. Þá færð þú brottvísun fyrir eitthvað sem ég skildi ekki alveg. Það sem kemur hins vegar upp úr því er að Haukar skora þrjú mörk í röð og tvö þeirra eru í tómt mark Fram þar sem þið voruð manni færri út af téðri brottvísun. Gætir þú útskýrt það fyrir mér?
„Það er oft þannig að það þurfa einhverjir að vera aðalmennirnir á vellinum. Í stað þess að gefa Haukunum bara sviðsljósið, því þeir áttu það svo sannarlega skilið, þá ákváðu þeir bara að vera það sjálfir. Breki ver vítið í innkast og boltinn kemur hérna til mín. Ég tek illa á móti boltanum og hann skýst aftur inn á völlinn. Menn vilja meina það að ég hafi verið að gera eitthvað rangt. Ég var ekki að mótmæla neinu og það var enginn Haukamaður nálægt eða að fara taka innkast. Ég var ekki að stoppa framkvæmd leiksins eða neitt slíkt. Þannig ég skil þetta ekki alveg.“
Ég átti alltaf von á því að Fram myndi samt klára leikinn og beið alltaf eftir þeim tímapunkti þar sem þið tækjuð aftur fram úr. Hvað er það sem vantaði hjá þínu liði annað en þessa orku sem þú talar um?
„Haukar unnu leikinn réttilega og áttu það fullkomlega skilið. Þetta hvíldi rosalega mikið á lykilmönnum sem voru bæði að spila vörn og sókn. Við erum bara aðeins að reyna finna okkar róteringu. Sennilega hefði ég átt að hreyfa liðið meira en ég gerði.
En ég er sammála þér, mér fannst við alveg vera með undirtökin en síðan bara springur þetta í andlitið á okkur. Ég vil meina að það sé út af þrekleysi. Síðan verður bara að segjast og þeir vita það best sjálfir að markverðirnir voru bara lélegir í kvöld. Það er stóri munurinn á þessum liðum í kvöld,“ sagði Einar í samtali við mbl.is.